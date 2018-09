Ankara (AFP) Nach dem schweren Grubenunglück in der Türkei hat Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Die Staatstrauer gelte rückwirkend ab Dienstag, erklärte Erdogans Büro am Mittwoch. Bei dem Unglück in einer Kohlegrube im westtürkischen Soma am Dienstag wurden nach Angaben von Energieminister Taner Yildiz mindestens 205 Kohlekumpel getötet, 363 wurden bis Dienstagabend lebend gerettet. Laut türkischen Medienberichten wurden am Mittwochmorgen weitere sechs Überlebende geborgen.

