Soma (AFP) Nach dem Grubenunglück in Soma im Westen der Türkei ist die Zahl der Todesopfer auf 274 gestiegen. Dies teilte Energieminister Taner Yildiz am Mittwochabend mit. Damit ist die Katastrophe von Soma das schwerste Grubenunglück in der Geschichte des Landes. Beim bisher schwersten Unglück in der Türkei waren 1992 in einem Bergwerk in Zonguldak nach einer Gasexplosion 263 Kumpel gestorben.

