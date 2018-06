Soma (AFP) Nach dem verheerenden Grubenunglück in der Türkei schwindet die Hoffnung auf eine Rettung der noch unter Tage eingeschlossenen rund 120 Kumpel. Die Zahl der Toten stieg bis Mittwochnachmittag auf 238, wie Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan am Unglücksort in Soma in der Westtürkei sagte. Dort kündigte er umfassende Ermittlungen an und versprach, "keine Nachlässigkeit" zu dulden. Demonstranten vor Ort forderten lautstark Erdogans Rücktritt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.