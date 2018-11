Ankara (AFP) Bei Protesten nach dem schweren Grubenunglück in der Türkei hat die Polizei in Ankara am Mittwoch Tränengas und Wasserwerfer gegen hunderte Demonstranten eingesetzt. Etwa 800 Demonstranten warfen Steine auf die Beamten und riefen regierungsfeindliche Parolen, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Der Protest hatte sich an dem Bergwerksunglück in Soma im Westen des Landes entzündet. Die Demonstranten wollten von einer Universität in der türkischen Hauptstadt in Richtung des Energieministeriums marschieren.

