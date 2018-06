Soma (AFP) Nach dem verheerenden Grubenunglück in der Türkei richten sich Trauer und Wut zunehmend gegen die Regierung. In Ankara demonstrierten am Mittwochabend mehrere tausend Menschen gegen Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan, die Polizei ging mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die Menge vor. Bei dem Grubenunglück in Soma im Westen des Landes wurden mindestens 245 Menschen getötet, rund 120 Kumpel wurden am Mittwochabend noch vermisst.

