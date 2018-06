Soma (AFP) Die Zahl der Todesopfer nach der Explosion in einem Kohlebergwerk in der Westtürkei ist auf mehr als 200 gestiegen. "201 Beschäftigte sind tot", sagte Energieminister Taner Yildiz am Mittwochmorgen in Soma etwa 250 Kilometer südwestlich von Istanbul. Es seien noch deutlich mehr Opfer zu befürchten. Je mehr Zeit verstreiche, desto kritischer werde die Lage der noch feststeckenden Kumpel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.