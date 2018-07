Soma (AFP) Der Wettlauf gegen die Zeit ist für zahllose Kumpel nicht mehr zu gewinnen: Nach der Explosion und einem anschließenden Brand in einem Kohlebergwerk in der Westtürkei ist die Zahl der Todesopfer auf 201 gestiegen, wie Energieminister Taner Yildiz am Mittwochmorgen in Soma etwa 250 Kilometer südwestlich von Istanbul mitteilte. Hunderte weitere Bergleute saßen noch in der Falle.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.