Istanbul (dpa) - Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan hat die schlechte Sicherheitsbilanz der Kohlebergwerke in seinem Land mit einem Vergleich aus dem 19. Jahrhundert heruntergespielt.

"Solche Unfälle passieren ständig", sagte Erdogan am Mittwoch nach einem Besuch an der Zeche Soma, bei der es zu einem schweren Unglück gekommen war. "Ich schaue zurück in die englische Vergangenheit, wo 1862 in einem Bergwerk 204 Menschen starben." Der Regierungschef zählte weitere Grubenunglücke in England, den USA und in anderen Ländern aus längst vergangenen Jahren auf. "Liebe Freunde, in China sind 1960 bei einer Methangasexplosion 684 Menschen gestorben."