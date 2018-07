Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat dem türkischen Staatschef Abdullah Gül seine Anteilnahme wegen des schweren Grubenunglücks in Soma ausgesprochen. Seine Gedanken sind bei den Hinterbliebenen und den Angehörigen der noch vermissten Bergleute, schrieb Gauck, der erst vor kurzem die Türkei besucht hatte. Kanzlerin Angela Merkel schrieb an den türkischen Regierungschef Recep Tayyip Erdogan: "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer." Deutschland stehe in diesen schweren Stunden eng an der Seite der Türkei.

