New York (AFP) Nach seiner Rücktrittsankündigung hat sich der internationale Syrien-Sondergesandte Lakhdar Brahimi bei den Betroffenen des Bürgerkrieges entschuldigt. Auf die Frage, was seine Botschaft an die Syrer sei, sagte er am späten Dienstagabend in New York: "Eine Entschuldigung, dass wir ihnen nicht so viel helfen konnten, wie sie es verdient haben. Die Tragödie in ihrem Land sollte überwunden werden."

