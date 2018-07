Washington (AFP) Zwei Stunden vor einer geplanten Hinrichtung im US-Bundesstaat Texas hat die Justiz vorläufig ein Veto eingelegt. Das im Nachbarstaat Louisiana ansässige Bundesberufungsgericht von New Orleans gab am Dienstagnachmittag (Ortszeit) einem Einspruch des verurteilten Mörders Robert James Campbell statt. Die Verteidigung erhält dadurch mehr Zeit zu beweisen, dass Campbell geistig behindert ist. In diesem Fall wäre die Todesstrafe verfassungswidrig.

