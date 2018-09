New York (AFP) Die "New York Times" trennt sich von Chefredakteurin Jill Abramson, die im Jahr 2011 als erste Frau an die Spitze der renommierten US-Zeitung gerückt war. Zum neuen Chefredakteur steigt der bisherige Redaktionsleiter Dean Baquet auf, der als erster Afroamerikaner den prestigeträchtigen Posten übernimmt. "New York Times"-Herausgeber Arthur Sulzberger teilte den unerwarteten Wechsel am Mittwoch mit. Die Zeitung selbst schrieb auf ihrer Website: "Die Gründe für den Wechsel waren zunächst unklar."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.