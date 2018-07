New York (AFP) US-Schauspieler Alec Baldwin hat seinem Ärger über die New Yorker Polizei am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter Luft gemacht. Nach Polizeiangaben war er am Morgen mit seinem Fahrrad auf der Fifth Avenue in Manhattan in falscher Richtung gefahren. Er sei deswegen kurzfristig festgenommen worden und habe zwei Strafzettel wegen Störung der öffentlichen Ordnung und Falschfahrens bekommen, sagte ein Polizeisprecher.

