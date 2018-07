Washington (AFP) Nach den Vereinten Nationen haben am nun auch die USA Sanktionen gegen fünf Verantwortliche für den blutigen Konflikt in der Zentralafrikanischen Republik verhängt. Darunter sind die beiden Ex-Präsidenten François Bozizé und Michel Djotodia sowie drei Rebellen- und Milizenführer, wie das Weiße Haus am Dienstagabend (Ortszeit) mitteilte. Die gegen sie verhängten Kontensperrungen seien ein "starkes Signal", dass diejenigen, die "die Stabilität der Zentralafrikanischen Republik gefährden, Konsequenzen zu spüren bekommen".

