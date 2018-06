Washington (AFP) Ein heftiger Windstoß hat im US-Bundesstaat New York eine Hüpfburg aus der Verankerung gerissen und samt spielenden Kindern meterhoch durch die Luft geschleudert. Zwei Jungen, die bei dem Vorfall am Montag schwer verletzt wurden, lagen am Mittwoch weiter im Krankenhaus, wie die Lokalzeitung "Glens Falls Post-Star" auf ihrer Website berichtete. Der Zustand der fünf und sechs Jahre alten Kinder sei stabil.

