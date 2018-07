Kairo (AFP) Bei neuen gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern des gestürzten ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi ist in Kairo ein Mensch getötet worden. Die Gewalt sei am Rande einer Versammlung von Mursi-Unterstützern in der ägyptischen Hauptstadt am Mittwochabend ausgebrochen, sagten Behördenvertreter am Donnerstag. Es habe vier Festnahmen gegeben.

