Frankfurt/Main (AFP) In der Debatte um den Kindergeld-Anspruch von Saisonarbeitern aus dem EU-Ausland sieht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wenig Spielraum für Veränderung. "Es gilt, dass in Deutschland tätige Bürger der Europäischen Union im Grundsatz einen Anspruch auf Kindergeld haben", sagte Merkel in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitagsausgabe). Dies entspreche dem Freizügigkeitsrecht der EU und den Beschlüssen des Europäischen Gerichtshofs. Merkel sagte aber eine Prüfung der Frage zu, "wo es Missbrauch gibt".

