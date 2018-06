Luxemburg (AFP) Die Inflationsrate in der Eurozone hat im April leicht angezogen, bleibt aber aus Sicht der Währungshüter auf einem bedenklich niedrigen Niveau. Die Teuerungsrate betrug im vergangenen Monat 0,7 Prozent, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Sie bestätigte damit eine frühere Schätzung. Im März hatte die Steigung der Verbraucherpreise in der Währungsunion mit 0,5 Prozent noch niedriger gelegen, vor einem Jahr betrug sie allerdings noch 1,2 Prozent.

