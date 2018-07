Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat die französische Regierung nach der Einführung eines Veto-Rechts bei ausländischen Investitionen in Frankreich vor Protektionismus gewarnt. Die EU-Kommission werde Frankreichs Maßnahme prüfen müssen, sagte EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier am Donnerstag in Brüssel. Es gehe darum, ob sie "in den Bereich legitimer Verteidigung des öffentlichen Interesses" falle oder nicht, fügte Barnier hinzu.

