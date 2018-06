Paris (AFP) Der US-Konzern General Electric (GE) will auch nach der überraschenden Einführung eines Veto-Rechts für den französischen Staat seine "konstruktiven Gespräche mit der Regierung" zur Übernahme des französischen Unternehmens Alstom fortsetzen. GE habe das Dekret der französischen Regierung vom Donnerstag zur Kenntnis genommen, demzufolge der Staat künftig Auslandsinvestitionen in strategischen Bereichen wie dem Energiesektor vorab genehmigen muss. "Wir erkennen die Bedeutung des Energiesektors für Frankreich an", hob GE gegenüber der Nachrichtenagentur AFP hervor. Für Alstom interessiert sich auch der deutsche Siemens-Konzern.

