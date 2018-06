Bonn (AFP) Immer mehr Händler führen nach Angaben des Deutschen Tierschutzbundes Waren mit dessen Tierschutzlabel im Sortiment. Bundesweit hätten mittlerweile rund 8000 Filialen verschiedener Supermarkt- und Discounterketten die Möglichkeit, mit dem Zertifikat ausgezeichnete Produkte in ihre Regale zu stellen, teilte der Tierschutzbund am Donnerstag in Bonn mit. Mit seinem zweistufigen Label zeichnet der Verband solche Waren aus, deren Hersteller bei der Auswahl der tierischen Zutaten darauf achten, dass Schweine und Hühner zuvor auf besonders artgerechte Weise gehalten wurden.

