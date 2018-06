Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht für das Vorgehen Russlands in der Ukraine-Krise "keinerlei Rechtfertigung". In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitagsausgabe) wies Merkel zugleich Vorwürfe zurück, die Europäische Union habe mit ihrer Ukraine-Politik selbst zur Verschärfung der Krise beigetragen. Vielmehr habe es während der gesamten Zeit der Verhandlungen über ein Assoziierungsabkommen "immer wieder auch Kooperationsangebote an Russland" gegeben. Es gebe für Russland keine Legitimation dafür, "gegen die territoriale Integrität der Ukraine vorzugehen".

