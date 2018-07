Hanoi/Peking (dpa) - Bei den Krawallen gegen chinesische und taiwanesische Firmen in Vietnam ist ein chinesischer Arbeiter ums Leben gekommen. Die Vietnamesen protestieren gegen Pekings neuen Vorstoß in umstrittenen Gebieten des Südchinesischen Meers.

149 Menschen seien bei den Protesten in einem Stahlwerk in der Provinz Ha Tinh rund 400 Kilometer südlich von Hanoi verletzt worden, sagte der Vize-Vorsitzende des dortigen Volkskomitees, Dang Quoc Khanh. Medienberichte über mehr als ein Dutzend Tote sind nach seinen Angaben nicht korrekt. 66 Menschen seien festgenommen worden.

China hatte Anfang Mai eine Ölplattform vor den auch von Vietnam beanspruchten Paracel-Inseln vor der zentralvietnamesischen Küste errichtet.

Die Krawalle seien am Mittwochnachmittag in einer taiwanesischen Fabrik ausgebrochen, die sowohl chinesische als auch vietnamesische Arbeiter beschäftigt, sagte Dang Quoc Khanh weiter. Tags zuvor hatten Tausende Menschen im Süden des Landes in der Provinz Binh Duong demonstriert und 100 Fabriken beschädigt. Dort blieb die Lage am Donnerstag ruhig.

Trotzdem flohen mehr als 600 Chinesen allein am Mittwoch aus Angst vor Ausschreitungen in das benachbarte Kambodscha, wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die Polizei in Kambodscha berichtete. Die Zahl beinhalte jedoch nur die Menschen, die die Landgrenze nach Kambodscha überquerten, aber nicht die Reisenden per Flugzeug.

Zehn chinesische Mitarbeiter einer Firma in der Provinz Ha Tinh werden vermisst, wie ein Unternehmensmanager laut Xinhua sagte. "Sie sind in unsere Büros eingebrochen, haben zerstört und geplündert. Sie haben unsere Unterkunft niedergebrannt, bevor sie wieder gegangen sind", beschrieb der Manager im Gespräch mit Xinhua die Krawalle vom Mittwoch. 55 Arbeiter seien bei den Ausschreitungen verletzt worden.

Die USA hatten China kritisiert, nachdem es eine Ölplattform in dem umstrittenen Gebiet errichtet hatte. Und auch Experten wie Professor Jonathan London von der City University in Hongkong tadelte Chinas Vorgehen: "China ist eine aufstrebende Macht. Aber das gibt dem Land kein Recht, seinen Nachbarn überzogene Souveränitätsansprüche aufzudrücken." Chinas Ansprüche auf 80 Prozent des Südchinesischen Meeres hätten keine rechtliche Grundlage, schrieb London in einer Analyse.