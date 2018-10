München (AFP) Mehrere deutsche Museen haben nach dem Tod des Kunsthändler-Sohn Cornelius Gurlitt ihre Forderung nach einer Überprüfung etwaiger eigener Ansprüche auf einzelne Bilder aus dessen Sammlung bekräftigt. "Wir haben schon im vergangenen Jahr die Staatsanwaltschaft Augsburg dazu aufgefordert, zu prüfen, welche Bilder der Gurlitt-Sammlung ursprünglich aus unserem Bestand stammen", sagte der Direktor des Wuppertaler Von der Heydt-Museums, Gerhard Finckh, der Tageszeitung "Die Welt" (Freitagsausgabe). Er kündigte an, sich in den nächsten Tagen erneut an die Behörde wenden zu wollen.

