Paris (AFP) Ein Bündnis aus 400 europäischen Internet-Akteuren, das Open Internet Project (OIP), hat bei der EU-Kommission Beschwerde gegen den Internetriesen Google eingelegt. In der am Donnerstag in Paris veröffentlichten Eingabe wird dem Konzern erneutes wettbewerbswidriges Verhalten vorgeworfen. Google missbrauche seinen "unüberwindbaren" 90-Prozent-Marktanteil, um Wettbewerber zu benachteiligen, und nutze illegal Daten, um Konkurrenten zu verdrängen, hieß es darin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.