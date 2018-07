Berlin (AFP) Anlässlich der Konferenz der Verbraucherschutzminister in Rostock hat die Organisation Foodwatch eine EU-weit transparentere Lebensmittelüberwachung gefordert. Die zuständigen Minister aus Bund und Ländern müssten sich dafür einsetzen, dass eine in Kürze im Europäischen Rat zur Abstimmung stehende neue EU-Kontrollverordnung in der geplanten Form nicht in Kraft trete, forderten die Verbraucherschützer in einem am Donnerstag verbreiteten offenen Brief an die Minister.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.