Prizren (AFP) Mit einem Besuch bei Auszubildenden einheimischer Sicherheitskräfte hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Donnerstag ihren Besuch im Kosovo fortgesetzt. Nach ihrem Aufenthalt im Feldlager der Bundeswehr in der südlichen Stadt Prizren stand die Weiterreise in das Camp Novo Selo im Norden des Landes auf ihrem Programm. Für den Nachmittag war ein Besuch im KFOR-Hauptquartier in der Hauptstadt Pristina geplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.