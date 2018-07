Nürnberg (AFP) Arbeitgeber in Deutschland hatten im ersten Quartal 1,075 Millionen offene Stellen zu besetzen. Das seien 13 Prozent mehr gewesen als in den ersten drei Monaten 2013 gewesen, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Donnerstag in Nürnberg unter Berufung auf eine repräsentative Betriebsbefragung mit. Vor allem in Ostdeutschland sei die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern stark angestiegen. Dort waren demnach von Januar bis März 185.000 Stellen vakant, gut 30 Prozent mehr als im ersten Quartal 2013. In Westdeutschland sei die Zahl der Stellenangebote um zehn Prozent auf 890.000 angestiegen.

