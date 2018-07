Brüssel (AFP) EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso hat der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau eine "europäische Perspektive" versprochen. Die für den 27. Juni geplante Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommen sei nicht das "Ende des Weges" in den Beziehungen mit Chisinau, sagte Barroso am Donnerstag in Brüssel nach Gesprächen mit dem moldauischen Regierungschef Iurie Leanca. Dieser bekräftigte Moldaus Wunsch, während der rumänischen EU-Präsidentschaft im Jahr 2019 Vollmitglied der Europäischen Union zu werden.

