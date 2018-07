Barcelona (SID) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) rechnet seinem Red-Bull-Team beim anstehenden Rennen auf dem Stadtkurs von Monaco (25. Mai) bessere Chancen aus, die zuletzt hoch überlegenen Mercedes-Silberpfeile zu schlagen. "In Monaco braucht man etwas weniger Motorenleistung als auf anderen Rennstrecken", sagte der 26-Jährige im Rahmen der offiziellen Testfahrten in Barcelona am Mittwoch: "Vielleicht gibt es auch Regen, das könnte uns ebenfalls helfen. Es gibt dort also immer die Chance, jeden zu schlagen."

WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (England) und Nico Rosberg (Wiesbaden) hatten für Mercedes in der noch jungen Saison zuletzt vier Doppelsiege in Folge eingefahren, in jedem der fünf Saisonrennen stand einer der beiden Silberpfeil-Piloten ganz oben auf dem Treppchen. Vettel wurde dagegen wiederholt von technischen Problemen zurückgeworfen und hatte zudem Schwierigkeiten, sich auf seinen neuen Boliden einzustellen. Im WM-Klassement liegt der Hesse als Vierter mit 45 Punkten bereits 55 Zähler hinter Hamilton (100).