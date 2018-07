Aue (SID) - Verteidiger Filip Luksik trägt auch in der kommenden Saison das Trikot des Fußball-Zweitligisten Erzgebirge Aue. Die Sachsen zogen am Donnerstag eine Option, die den 28-jährigen Slowaken bis zum 30. Juni 2015 an den Klub bindet. Luksik war im Winter vom slowakischen Erstligisten Spartak Myjava nach Aue gewechselt.

"Filip hat die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt und mit zum Klassenerhalt beigetragen. Darum lag es für uns auf der Hand, die Option auf eine Vertragsverlängerung zu ziehen", sagte Aues Trainer Falko Götz.