Frankfurt/Main (dpa) - RasenBallsport Leipzig spielt in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga. Nach Vorlage neuer Unterlagen kam der Lizenzierungsausschuss der Deutschen Fußball Liga zu dem Ergebnis, dass der Drittliga-Aufsteiger die Lizenz zur Teilnahme am Spielbetrieb in der Saison 2014/15 erhält. Das Gremium folgte damit einer Empfehlung der DFL. Die Bedingungen für die Lizenzerteilung habe der Verein durch Abgabe verbindlicher Erklärungen in der Sitzung nach Entscheidung des Lizenzierungsausschusses vorzeitig erfüllt.

