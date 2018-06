Roßdorf (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat auch die dritte Etappe seiner "Fohlentour" erfolgreich bestritten. Ein Testspiel beim Odenwälder Kreisligisten SKG Roßdorf 1877 gewann das Team von Lucien Favre standesgemäß 11:1 (7:0), Peniel Mlapa, Patrick Herrmann und Juan Arango trafen doppelt.

Gegen Drittliga-Absteiger SV Elversberg hatte die Borussia am Mittwoch bereits 4:1 gewonnen, beim B-Kreisligisten SG Kylltal am Montag mit 15:1. Am Samstag spielen die Fohlen noch beim SV Bergisch-Gladbach.