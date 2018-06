London (AFP) Nach den USA hat auch Großbritannien den Status der syrischen Exil-Opposition aufgewertet. Das Büro der Syrischen Nationalen Koalition in London habe nun den Rang einer diplomatischen Mission, sagte der britische Außenminister William Hague am Donnerstag nach einem Treffen der internationalen Syrien-Kontaktgruppe in der britischen Hauptstadt. Der Schritt sei "in Anerkennung unserer starken Partnerschaft" erfolgt. In den USA gelten die Vertretungen der syrischen Oppositionsbewegung bereits seit Anfang Mai als diplomatische Missionen. Diese stehen eine Stufe unter Botschaften.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.