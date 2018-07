Hamburg (dpa) - Der Handball-Bundesligist HSV Hamburg steht vor dem Aus. Der finanziell schwer angeschlagene Champions-League-Sieger erhält für die kommende Saison keine Lizenz. Das entschied die unabhängige Lizenzierungskommission der Handball Bundesliga (HBL).

Demnach konnten die Hanseaten für die kommende Saison ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht nachweisen. Gegen die Nichterteilung der Lizenz will der HSV Hamburg Beschwerde einlegen. "Wir werden umgehend innerhalb der von der HBL gesetzten Frist handeln. Wir sind nach wie vor in Gesprächen und geben nicht auf", sagte HSV-Geschäftsführer Holger Liekefett. Nach der Zustellung des Bescheids haben die Verantwortlichen eine Woche Zeit, Beschwerde einzulegen und neue Zahlen vorzulegen.

Alle anderen Erstligisten erhielten vorbehaltlich der sportlichen Qualifikation die Erstliga-Lizenz, teilweise unter Auflagen.

Noch im April hatte HSV-Mäzen Andreas Rudolph Lizenzprobleme vehement bestritten, ehe er am 8. April überraschend seinen Rücktritt als Präsident ankündigte. Der 59 Jahre alte Unternehmer soll seit rund zehn Jahren zwischen 20 und 25 Millionen Euro in den Verein gepumpt haben. Nach seinem Rücktritt gibt der HSV die Deckungslücke im Etat mit 2,7 Millionen Euro an, die Profis warten noch auf ihre April-Gehälter. Trainer Martin Schwalb und die Spieler wollen auf Teile ihrer Gehälter verzichten, um so die Deckungslücke zu reduzieren. Bisher hatte der HSV die Spielgenehmigung mit dem Bürgen Rudolph als Sicherheit beantragt, doch der fiel nun weg.

Sowohl für Spieler wie Weltmeister Pascal Hens als auch die HBL wäre ein Aus des Hamburger Clubs ein Desaster. Auch der Verband ist daran interessiert, weiter einen starken HSV in der Liga zu haben. Deshalb hatte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann vor einigen Tagen während eines Fluges nach Mallorca mit Rudolph gesprochen. Auch die Spieler waren auf die Ferieninsel geflogen, um Rudolph umzustimmen.

Rudolph scheint laut Medienberichten nun doch bereit, seinem einstigen Lieblingskind mit einer kurzfristigen Finanzspritze zu helfen. Geschäftsführer Holger Liekefett traf sich am Mittwochabend nach Informationen des NDR mit dem Hauptsponsor. "Es gibt ein Konzept, in dem sich Andreas zeigt. Das finde ich stark von ihm. Es geht in die richtige Richtung", sagte Liekefett der "Bild"-Zeitung.

Hintergrund:

Der Handball Sport Verein (HSV) Hamburg wurde 1999 als HSV Lübeck gegründet. Bis zum Jahr 2002 bildete der Verein eine Spielgemeinschaft mit dem VfL Bad Schwartau, dessen Bundesliga-Lizenz er übernahm. Um eine Nähe zum Fußball-Bundesligisten Hamburger SV zu suggerieren, wurde die Raute als Vereinssymbol übernommen. Die Premierensaison 2002/03 beendeten die Hanseaten in der Handball-Bundesliga auf dem achten Platz.

Nachdem der Verein schon 2005 in wirtschaftliche Turbulenzen geraten war, wurde der Medizinunternehmer Andreas Rudolph Präsident und führte die Mannschaft durch den Einsatz von geschätzt etwa 25 Millionen Euro zu sportlichen Erfolgen.

Der Deutschen Meisterschaft 2011 folgte 2013 der Gewinn der Champions League. 2006 und 2010 triumphierten die Hamburger im DHB-Pokal, 2007 im Pokal der Pokalsieger. Der deutsche Supercup wurde 2004, 2006, 2009 und 2010 gewonnen. In die aktuelle Saison war der Club, der etwa 260 Mitglieder hat, mit einem Etat von 8,5 Millionen Euro gestartet.

