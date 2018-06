Paris (dpa) - Die Gespräche für eine mögliche Übernahme des französischen Industriekonzerns Alstom durch Siemens verlaufen nach Einschätzung von Frankreichs Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg "sehr konstruktiv".

Siemens wolle eine Allianz, sagte Montebourg am Donnerstag in Paris. Die Verhandlungen mit US-Konkurrent General Electric sieht der Minister dagegen kritisch. Eine Präferenz gebe es aber nicht, betonte er. Siemens und GE liefern sich derzeit einen Übernahmepoker um Alstom. Der Mischkonzern aus den USA will für die Energietechnik-Sparte 12,35 Milliarden Euro zahlen. Siemens plant ein Angebot nach Prüfung der Alstom-Bücher.