München (dpa) – Burger King lässt nach Berichten über Hygienemängel alle Restaurants in Deutschland vom TÜV überprüfen. Die Fastfoodkette will damit um das Vertrauen ihrer Kunden werben. Die Kontrollen auf Lebensmittelsicherheit und Sauberkeit sollen in den nächsten Tagen beginnen, teilte Burger King Deutschland in München mit. Die Verträge mit dem TÜV Süd seien bereits unterzeichnet. Die Prüfer sollen bei den unangekündigten Besuchen unter anderem die Küchenflächen und die Geräte in den rund 700 deutschen Filialen unter die Lupe nehmen.

