Ramallah (AFP) Bei Protesten im Westjordanland am palästinensischen Gedenktag der "Nakba" (Katastrophe) haben israelische Grenzpolizisten zwei Demonstranten erschossen. Wie an jedem 15. Mai erinnerten die Palästinenser am Donnerstag mit zahlreichen Kundgebungen an die Flucht und Vertreibung von rund 760.000 Landsleuten, die 1948 auf die Gründung des Staats Israel folgte. Dabei kam es an zwei Orten nach Angaben von Sanitätsdiensten zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit israelischen Grenzpolizisten.

