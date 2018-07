Moskau (AFP) Vor dem Hintergrund des Gasstreits mit der Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin die EU zur Hilfe für das von der Pleite bedrohte Nachbarland aufgefordert. Leider lägen Moskau noch "keine spezifischen Vorschläge" der europäischen Partner vor, wie dem ukrainischen Gasversorger geholfen werden könne, damit dieser seine Vertragsverpflichtungen einhalte, erklärte Putin am Donnerstag in einem Schreiben an die Führungen mehrerer europäischer Länder.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.