Belgrad (AFP) Tagelanger sintflutartiger Regen hat in Serbien und Bosnien zu schweren Überschwemmungen geführt. Die Regierung in Belgrad rief am Donnerstag für mehrere besonders betroffene Regionen Katastrophenalarm aus, mindestens drei Menschen kamen in den Fluten ums Leben. Tote wurden aus Umcari südöstlich der Hauptstadt, Lajkovac im Westen und Topola im Zentrum gemeldet. Mehr als 600 Menschen mussten im Westen und Südwesten Serbiens aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht werden. In Belgrad und 18 weiteren Städten sollen die Schulen bis Ende der Woche geschlossen bleiben.

