Beirut (AFP) Bei einem Autobombenanschlag an der Grenze zur Türkei sind am Donnerstag in Syrien nach Angaben von Aktivisten mindestens 29 Menschen getötet worden. Der Attentäter habe sein Auto auf einem Parkplatz am Grenzübergang Bab al-Salam in die Luft gesprengt, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Mehrere dutzend Menschen, unter ihnen Frauen und Kinder, seien verletzt worden. Aktivisten veröffentlichten im Internet Bilder von verbrannten Leichen und schockierten Zeugen.

