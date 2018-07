Soma (AFP) Nach dem schweren Grubenunglück in der Türkei sieht sich die Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan mit einer neuen Protestwelle konfrontiert. Zwei Tage nach der Katastrophe im westtürkischen Soma richteten sich am Donnerstag Trauer und Wut zunehmend gegen die Führung in Ankara. In der Hauptstadt, in Izmir und Istanbul demonstrierten zehntausende Menschen. Der Gewerkschaftsdachverband KESK rief zu einem unbefristeten Streik auf.

