Soma (dpa) - Nach dem verheerenden Grubenunglück mit mehr als 280 Toten schlägt der türkischen Regierung eine Welle der Empörung entgegen. Entrüstung löste ein Berater von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan aus - er soll am Ort der Katastrophe in Soma auf einen Demonstranten am Boden eingetreten haben. Dutzende Bergleute sind noch unter Tage eingeschlossen. Türkische Medien hatten berichtet, die Regierungspartei AKP habe im vergangenen Monat Forderungen der Opposition zurückgewiesen, die Sicherheit an der Zeche zu überprüfen.

