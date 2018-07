Istanbul (dpa) - Zwei Tage nach dem Grubenunglück in Soma hat der türkische Staatspräsident Abdullah Gül eine Aufklärung der Katastrophe zugesagt. Die Untersuchungen hätten schon begonnen, sagte Gül nach einem Besuch an der Unglückszeche. Er sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Der Besuch von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan in Soma gestern war von Protesten begleitet worden. Für Empörung sorgte ein Berater Erdogans, der auf einen am Boden liegenden Demonstranten eintrat.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.