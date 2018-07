Soma(dpa) - Nach der Katastrophe in einem türkischen Kohlebergwerk mit mehr als 280 Toten wächst der Zorn auf die Regierung. Entrüstung löste ein Berater von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan aus - er soll am Ort der Katastrophe in Soma auf einen Demonstranten eingetreten haben. In Soma kam es heute zu ergreifenden Szenen, als Familien die toten Kumpel zu Grabe trugen. Dutzende Bergleute sind noch unter Tage eingeschlossen. Das Feuer in den Stollen sei aber gelöscht, berichteten türkische TV-Sender.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.