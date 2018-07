New York (AFP) Ein Selbstporträt des US-Pop-Art-Künstlers Andy Warhol ist für mehr als 30 Millionen Dollar (rund 22 Millionen Euro) versteigert worden. Das aus sechs farbigen Fotos bestehende Werk "Six self portraits" war vom Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch in New York auf 25 bis 35 Millionen Dollar taxiert worden. Warhol schuf es 1986, ein Jahr vor seinem Tod.

