Rostock (dpa) - Konsumenten sollen nach dem Willen der Verbraucherminister der Länder künftig problemlos erkennen können, woher die Eier in Fertigprodukten kommen. In Deutschland sei die Käfighaltung von Legehennen verboten. Das bedeute aber nicht, dass keine Eier mehr aus solcher Haltung zur Lebensmittelproduktion eingesetzt würden, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ressortchef Till Backhaus. So würden Eier aus dem Ausland in Fertigprodukten auch für den deutschen Markt verarbeitet. Backhaus berät darüber mit seinen Kollegen auf der Verbraucherschutzministerkonferenz in Rostock.

