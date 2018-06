Berlin (dpa) - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt will einem Zeitungsbericht zufolge 1,06 Milliarden Euro bis zum Jahr 2017 in die Sanierung maroder Brücken stecken. Der CSU-Politiker habe ein Sonderprogramm auf den Weg gebracht, um den Verfall von Brücken auf Autobahnen und Bundesstraßen zu stoppen, schreibt die "Bild"-Zeitung. Bereits Mitte April hatte der Minister von einem Sonderprogramm für marode Brücken gesprochen. Damals sagte er, bei Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur gelte: "Erhalt geht vor Neubau."

