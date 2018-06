Prizren (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hält das militärische Eingreifen der Nato in den Kosovo-Konflikt vor 15 Jahren nicht für völkerrechtswidrig.

Die CDU-Politikerin widersprach bei einem Besuch im Kosovo einer entsprechenden Einschätzung von Altkanzler Gerhard Schröder, der die Luftangriffe der Nato damals mitzuverantworten hatte.

"Diese Auffassung teile ich nicht", sagte von der Leyen. "Es hat über eine lange Strecke vorher die deutlichen Hinweise, Beweise und Berichte gegeben, von schweren Menschenrechtsverletzungen, von einem drohenden Völkermord." Zudem sei der UN-Sicherheitsrat mehrfach angerufen worden. Deswegen sei die damalige Situation im Kosovo auch nicht mit der Annexion der Krim durch Russland vergleichbar.

Schröder hatte vor einigen Wochen gesagt: "Ich habe selbst gegen das Völkerrecht verstoßen." Er habe als Kanzler 1999 Tornados auf den Balkan schicken lassen, die sich am Nato-Bombardement beteiligt hätten, "ohne dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte". Russland und China hatten sich damals im UN-Sicherheitsrat gegen ein Eingreifen gestemmt.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte die Annexion der Krim mit der Abspaltung des Kosovos von Serbien verglichen. Von der Leyen sagte, auf der Krim sei die Ausgangslage eine völlig andere gewesen. "Wo waren die Anrufungen der Vereinten Nationen? Wo war die Bitte an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen tätig zu werden? Wo war der Aufruf an die Völkergemeinschaft? All das hat nicht stattgefunden. Und deshalb sind die beiden Situationen nicht miteiinander vergleichbar", sagte sie.

Den Einsatz der Nato-Schutztruppe KFOR nach dem Krieg würdigte sie als gelungenes Beispiel für eine friedliche Konfliktlösung. Die Entwicklung in dem Balkan-Land zeige auf beeindruckende Weise, wie man aus einer schier ausweglosen Situation den Weg in eine friedliche Zukunft finden könne. An dem Einsatz sind heute noch rund 4900 Soldaten aus 32 Ländern beteiligt. Deutschland ist mit 700 Soldaten der größte Truppensteller. Mit 15 Jahren ist es der längste aktuelle Bundeswehreinsatz.

Von der Leyen machte klar, dass sie die Mission auch nach so langer Zeit noch für gerechtfertigt hält. "Wichtig ist, dass wir jetzt hier in diesem Land unbeirrt Flagge zeigen", sagte sie.

Das Kabinett hatte am Mittwoch eine Verlängerung des Einsatzes um ein weiteres Jahr beschlossen. Von der Leyen war kurz darauf ins Kosovo aufgebrochen. In den fünf Monaten seit ihrem Amtsantritt hat von der Leyen bereits die Einsatzgebiete in Afghanistan, Mali, in der Türkei, am Horn von Afrika und im Libanon besucht.