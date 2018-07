Dhaka (AFP) Nach dem Fährunglück in Bangladesch haben Taucher zehn weitere Leichen geborgen. Die Zahl der bestätigten Todesopfer stieg damit auf 22, wie Polizei und Behördenvertreter am Freitag mitteilten. Zahlreiche Menschen wurden jedoch noch vermisst. Wie viele Menschen sich genau auf dem überladenen Schiff befanden, war am Freitag immer noch unklar. Der Chef der Schifffahrtsbehörde, Shamsuddoha Khandaker, sagte, er gehe von 150 bis 200 Passagieren aus. Andere Behördenvertreter hatten zuvor sogar von bis zu 350 Passagieren gesprochen.

